Дерматолог Галлямова: кепка поможет защитить мужчину от облысения Фото: "КП" Архив

Врач-трихолог, доктор медицинских наук, профессор Российской медицинской академии непрерывного образования Юлия Галлямова в беседе с «Газета.Ru» заявила, что постоянное ношение кепки не приводит к преждевременному облысению, отметив, что этот головной убор не просто не вредит, но и защищает кожу головы от сопровождающихся выпадением волос заболеваний.

Специалист предупредила, что солнечные лучи агрессивно влияют на кожу головы, призвав носить кепки, который служит своего рода профилактикой выпадения волос.

«Если у мужчины уже выпали волосы, то, соответственно, у него нет такой защиты дополнительной в виде волос, и солнечные лучи агрессивно воздействуют на его кожу, могут вызвать различные заболевания», - отметила он.

Эксперт также предупредила о необходимости стирать кепку, иначе на лбу могут появиться высыпания.

Трихолог Юлия Нагайцева ранее рассказала, что использовании специальных средств от выпадения волос ожидать результата следует только на пятый-шестой месяц. Как сообщало телеканал «360», минимальный курс применения подобных препаратов составляет четыре месяца.

Трихолог-дерматовенеролог Юлия Галлямова предупредила, что щелочь, которая содержится в мыле, вредит коже головы и волосам. Как передавал «Пятый канал», по ее словам, внушительный показатель щелочного Ph устраняет полезные жиры в составе кожного покрова.