Эрдоган назвал Владимира Путина дорогим другом Фото: REUTERS

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал президента России Владимира Путина дорогим другом. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.

Также Эрдоган выразил намерение укреплять Российско-турецкие отношения, в особенности сотрудничество в области торговли, энергетики, сельского хозяйства, туризма, экономики и финансов.

"Сегодня мы встретились с президентом России, моим дорогим другом, господином (Владимиром) Путиным в Сочи и обсудили вопросы, стоящие на нашей повестке дня", - написал Эрдоган.

Также Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что киевскому режиму стоит смягчить свой подход к зерновой сделке и прислушаться к требованиям РФ.