Врач Гундаров: интенсивность новых штаммов гриппа будет завесить от коронавируса

Гундаров: интенсивности новых штаммов гриппа будет завесить от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доктор медицинских наук, профессор, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров предупредил, что к концу этого года в мире может появиться четыре новых штамма гриппа, однако вероятность летальности у них будет примерно одинаковой. По его словам, разница будет только в интенсивности самого вируса, которая будет завесить от коронавируса.

Как передает «Царьград», по словам эксперта, с позиции экологии люди не смогут избавиться от того, что уже хорошо укрепилось.

«Был коронавирус, есть и будет, а интенсивность может меняться. Но вот оказалось, что вирус гриппа и вирус коронавируса между собой враждуют. Так, если мы уменьшим количество гриппа, что нам и удалось сделать, то на его место придёт коронавирус», - заявил врач.

Гундаров также заявил, что влияние вируса на организм может напрямую зависеть от солнечной радиации. Как он отметил, наибольшее число заболевших приходится на конец декабря - начало января, когда чаще фиксируется такой пик.