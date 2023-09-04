Глава МИД Германии Бербок призвала реформировать ООН и МУС Фото: REUTERS

Руководитель МИД Германии Анналена Бербок заявила, что большинству международных организаций требуются срочные реформы в ближайшее время, так как их правила и методы работы не соотносятся с окружающей действительностью. Об этом она сообщила на конференции глав дипломатических ведомств в Берлине.

«Подумайте о Совете Безопасности ООН. В последний раз он был реформирован 60 лет назад. С тех пор появилась не только объединенная Германия, но и около 60 государств пошли по пути к независимости - в Африке, Латинской Америке, в Азии», - заявила Бербок.

Она добавила, что все эти страны «должны иметь право голоса». Те же проблемы затронули такое объединения как G20, международные организации здравоохранения и финансовых институтов.

Роль Германии в этом процессе Бербок тоже определила, заявив, что ФРГ выступит как «командный игрок», который «знает свои собственные сильные стороны и позволяет своим партнерам проявить их сильные стороны». Причиной же реформ Бербок назвала, в первую очередь, Китай, который, по ее мнению, якобы может начать диктовать правила международным организациям, если Запад, мол, проявит слабость.

Ранее KP.RU сообщил, что Бербок назвала украинское зерно «кокаиновым», во время пресс-конференции, в прямом эфире.