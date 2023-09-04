Нутрициолог Ковылкина: сладости не должны превышать 15% дневного рациона детей

В рационе должны присутствовать все пищевые группы, а вот сладкое стоит ограничить Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дети часто любят перекусывать сладким, а потом отказываться от полноценного приема пищи. В рационе ребенка могут присутствовать сладости, однако, строго ограниченное количество, рассказала РИАМО нутрициолог Оксана Ковылкина.

Сладости должны составлять не более 10-15% дневного рациона детей. Можно готовить десерты дома, тогда будет возможность контролировать количество добавленного сахара, - сообщила Ковылкина.

Она добавила, что перекармливать и заставлять ребенка доедать не стоит. При этом, в рационе школьника должны присутствовать все пищевые группы – крупы, цельнозерновые макароны и хлеб, бобовые, мясо, птица, рыба, фрукты, овощи, ягоды, молочные и кисломолочные продукты.

Ранее RT сообщило, что для взрослого человека оптимальное количество приёмов пищи — три-четыре в течение дня. Желающим похудеть стоит отслеживать собственный прогресс и фиксировать изменения в дневнике для положительного подкрепления достигнутого результата.

По данным «Пятого канала», если постоянно хочется полакомиться чем-то мучным, лучше всего съесть продукты богатые клетчаткой, ферментированные, позволяющие избежать поедания сахара: заменой булкам станут медленные нешлифованные крупы, цельнозерновой хлеб, макароны из твердых сортов пшеницы.