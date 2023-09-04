Политолог Светов: после отставки Резников может устроить карьеру на Западе

Названы два пути главы Минобороны Украины Резникова после ухода в отставку Фото: REUTERS

Политолог Юрий Светов в беседе Lenta.ru прокомментировал уход в отставку министра обороны Украины Алексея Резникова, заявив, что после он может либо полностью исчезнуть с политического поля, либо развивать свою карьеру, сотрудничая со странами Запада.

«Потенциал для продолжения политической карьеры у Резникова есть. Он раскрученная фигура, у него есть связи в западных политических кругах, есть деньги», - заявил политолог, напомнив, что ранее «демонстрировались дружеские отношения» его и министра обороны США Ллойда Остина.

Светов также обратил внимание на то, что Резников замешан в коррупции. По его словам, это может быть для бывшего министра плюсом, поскольку в Европе «любят назначать людей с компроматом, тех, у кого есть скелет в шкафу».

Военный эксперт, бывший член комиссии ООН Игорь Никулин в беседе с «Известиями» заявил, что президент Украины Владимир Зеленский решил сменить министра обороны для того, чтобы выйти на контакт с Анкарой и перетянуть ее на сторону Киева.

Тем временем капитан запаса первого ранга, военный эксперт Василий Дандыкин заявил телеканалу «360», что Рустем Умеров, который должен стать новым главой военного ведомства Украины, является доверенным лицом американцев и будет подчиняться в основном Вашингтону.