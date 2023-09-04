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НовостиПолитика4 сентября 2023 18:23

Путин поручил принять меры по закупке отечественных автомобилей для чиновников

Согласно поручению, правительство и главы субъектов должны принять меры и начать использовать в служебных целях российские автомобили
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Путин поручил принять меры по закупке отечественных автомобилей для чиновников

Путин поручил принять меры по закупке отечественных автомобилей для чиновников

Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин поручил доложить о принятых мерах по закупкам для чиновников российских высоколокализованных машин. Об этом говорится в списке поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Согласно поручению, правительство и главы субъектов должны принять меры и начать использовать в служебных целях российские автомобили.

"Правительство и высшие исполнительные органы субъектов России при участии Управления делами президента России должны принять меры, направленные на приоритетное использование государственными и муниципальными служащими в служебных целях российских высоколокализованных автомобилей", - следует из текста сообщение.

Михаил Мишустин назначен ответственным за выполнение поручения президента. Срок исполнения - 1 февраля 2024 года.

Напомним, в августе Владимир Путин выступил за то, чтобы все российские чиновники пересели на отечественные автомобили.