RaHDit: в Прибалтике депортируют украинцев для участия в боевых действиях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинских граждан, которые прибыли в страны Прибалтики после начала специальной военной операции, хотят депортировать на родину для участия в боевых действиях. Об этом сообщил представитель российской хакерской группы RaHDit, пишет РИА Новости.

По его словам, на сайте МВД Литвы есть список всех граждан Украины, приехавших в прибалтийские страны после начала спецоперации. "Информация собирается и для того, чтобы отправить мужчин призывного возраста обратно на Украину", - заявил собеседник агентства.

Кроме того, российский хакер отметил, что группа только подтвердила информацию о депортации.

Между тем, власти Польши начали выдавать Украине мужчин призывного возраста, которые незаконным путем покинули страну после начала спецоперации. Об этом информирует издание Rzeczpospolita.