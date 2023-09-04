В Брянской области пресекли попытку проникновения украинских диверсантов

В Брянской области пресечена попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в приграничный Севский район. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

По его словам, попытку проникновения на территорию РФ пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Брянской области и приданные подразделения Министерства обороны России.

Губернатор отметил, что на месте боестолкновения были найдены брошенные диверсантами вооружение и боеприпасы, среди которых есть и иностранные.

Также 31 августа ФСБ России в Брянской области пресекла деятельность украинской диверсионной группы, которая планировала устроить в России серию терактов.