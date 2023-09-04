Туроператоры предупредили россиян о подорожании зарубежных туров до 30% зимой

Зимой отдых в теплых странах подорожает Фото: Оксана ЗУЙКО

Отдых за рубежом подорожает для жителей РФ уже в ближайшие месяцы, рост составит от 10% до 30%, об этом сообщили «Известиям» российские туроператоры.

- Цены на туры в зимний период вырастут на 10–30% по сравнению с прошлым годом. Речь идет о популярных направлениях: Египет, Дубай, Таиланд, Мальдивы, Куба, - пояснили представители рынка.

Уточняется, что рост цен связан с курсом валют, а также с повышением стоимости перевозки и проживания туристов.

Наибольшей популярностью, по данным экспертов, у россиян зимой пользуется отдых в Турции, ОАЭ Таиланде, Шри-Ланке и Египете. Соответственно. Востребованными зимой направлениями также становятся Мальдивы и Куба.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что российские школьники отправились на отдых в Турцию, но из-за того, что туроператор не заплатил за их проживание в отеле, оказались вынуждены ночевать на улице. Как только о ситуации стало известно, в дело вмешалось русское консульство, а Следственный комитет возбудил уголовное дело против недобросовестного туроператора.