Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ не смогут остановить наступление ВС РФ на Харьков Фото: Александр КОЦ

Военные ВС РФ продолжают наступать, они смогут взять под контроль Харьков при необходимости. Такого мнения придерживается экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Об этом политик сказал в своем блоге на YouTube в понедельник, 4 сентября.

"По сути власти нужно будет бежать", - заявил Соскин.

Эксперт отметил, что Зеленскому докладывают о способности российских бойцов пробить линию обороны Киева на Купянском направлении. Из-за сложившейся проблемной ситуации на данном участке Вооруженные силы Украины ВСУ) могут обратиться в бегство.

Бывший советник также добавил, что российская армия наступает практически на всех направлениях.

Кроме того, по мнению Соскина, военнослужащие ВСУ не смогут остановить наступление российских войск возле Купянска и в районе Марьинки.