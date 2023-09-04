Handelsblatt: Боевики ВСУ столкнулись с проблемой минных полей Фото: Александр КОЦ

Боевики ВСУ столкнулись с проблемой частых подрывов на минных полях, об этом сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на солдата украинской армии с позывным Лютый.

«Когда мы захватываем траншеи, взрываются мины-ловушки», - посетовал украинский военный.

По его словам, после успешного прохождения открытой местности солдаты ВСУ бегут спастись в окоп, где их уже поджидают мины.

«Но когда они осознают ошибку - уже слишком поздно. Они разлетаются в клочья», - подытожил рядовой.

Как писал сайт KP.RU, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что попытки украинского наступления потерпели полный крах. Несмотря на отсутствие каких-либо успехов и огромные потери, ВСУ продолжают яростно бросать своих солдат на российские позиции, особенно в последние десять дней.

Глава военного ведомства добавил, что Минобороны России известно, где Украина производит полупогружные катера, применяемые для террористических атак в Чёрном море. Их собирают в порту Одессы, а также в Южном и Черноморском. Шойгу пообещал, что по всем трём объектам будут наноситься тяжёлые, точечные удары.

Напомним, 4 августа Минобороны России сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления 4 июня потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.