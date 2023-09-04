MWM: Применение «Кинжалов» на Су-34 дает России новые возможности на Украине Фото: Министерство обороны РФ

Решение президента России Владимира Путина вооружить «Кинжалами» самолеты Су-34 расширит возможности российских войск в зоне спецоперации, об этом написал журнал Military Watch.

«Российские ВВС впервые применили ударные истребители Су-34 для запуска баллистических ракет, что является ранее неизвестной возможностью, способной изменить характер использования самолетов», - говорится в статье.

Автор отметил, что интеграция «Кинжала» на Су-34 повлияет на ситуацию на всех театрах, где развернуты эти самолеты.

При этом в статье напомнили, что Су-34 является самым дальнобойным в мире тактическим боевым самолетом, состоящим на вооружении.

«Ракеты «Кинжал» активно применяются на украинском театре военных действий, одним из наиболее значимых их достижений стало уничтожение в мае этого года ракетных батарей Patriot в Киеве», — подчеркнул обозреватель.

Как писал сайт KP.RU, 4 сентября экипаж российского сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в зоне спецоперации.

Отмечалось, что первый экипаж, который успешно выполнил задачу применения «Кинжала» в зоне спецоперации, был представлен к государственным наградам.

16 мая Минобороны России сообщило, что российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» уничтожила под Киевом американский комплекс противовоздушной обороны Patriot. Били высокоточными ракетами по «пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных из западных стран».