Сальдо: ВСУ ударили по своим боевикам, пытавшимся покинуть позиции Фото: Александр КОЦ

Артиллерия ВСУ нанесла удар по своим военным после того, как они попытались покинуть позиции в Херсонской области из-за отсутствия подвоза еды и боеприпасов, об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Два очередных украинских боевика из 123-й бригады теробороны ...попали в плен к нашим военным на островах», - написал Сальдо.

Он отметил, что военнопленных заставили c группой мобилизованных поехать на острова, где бросили на несколько дней без подвоза еды и боеприпасов.

«Члены группы решили уходить с островов без приказа. Их отход выследил украинский дрон и вызвал на них огонь артиллерии. ...Двоим удалось выйти на наших военных и сдаться в плен», - пояснил Сальдо.

Как писал сайт KP.RU, 29 августа бойцы добровольческой бригады «Волки» во время боев около Соледара в ДНР взяли в плен нескольких наемников из Польши, а также военных украинской армии.

Украинские войска намеревались взять штурмом позиции бригады в течение трех дней, ведя при этом массированный обстрел из ствольной артиллерии, а также используя кассетные боеприпасы.

Три разведчика ВСУ сдались в плен в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. Он добавил, что ВСУ за сутки потеряли 140 человек, а также шесть танков, четыре беспилотника и один пикап.