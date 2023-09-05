Кулеба: Киев не смягчит позицию по зерновой сделке, несмотря на призыв Эрдогана Фото: REUTERS

Украина не будет идти на уступки по возобновлению зерновой сделки, о которых говорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Министр уточнил, что украинские дипломаты контактировали с турецкой стороной перед встречей Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным в Сочи и «четко все разъяснили».

Кулеба добавил, что украинская сторона будет отстаивать «все принципиальные позиции», в том числе насчет санкционного давления на Россию.

Напомним, президент Турции на пресс-конференции после переговоров с Владимиром Путиным сказал, что, «конечно, Украине нужно смягчить свой подход, чтобы делать совместные шаги с Россией».

Как писал сайт KP.RU, 4 сентября в Сочи состоялась встреча президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Одной из тем переговоров была перспектива возобновления так называемой зерновой сделки. По результатам переговоров президент России подчеркнул, что до выполнения странами Запада всех ранее достигнутых договоренностей Россия не возобновит зерновую сделку.

При этом лидеры обсудили соглашение, достигнутое между Россией, Турцией и Катаром: Москва готова на льготных условиях поставлять зерно в Турцию, откуда мука будет с безвозмездно транспортироваться в бедные страны при содействии Катара.

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