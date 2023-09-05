Конгрессмен Грин: Законодатели готовы поддержать запуск импичмента Байдену Фото: REUTERS

Большинство членов палаты представителей США готовы поддержать инициативу по запуску расследования в рамках процедуры импичмента президенту Байдену, об этом сообщила конгрессмен Марджори Тейлор Грин.

«Теперь я уверена, что мы имеем достаточно голосов в палате, когда вернемся в сентябре, чтобы наконец открыть расследование по импичменту», - написала она в соцсети X.

Как писал сайт KP.RU, 1 сентября стало известно, что в Белом доме начали вести активную подготовку к возможному запуску процедуры импичмента президенту США Байдену.

Инициаторами подготовки к запуску процедуры стали представители Республиканской партии в палате Конгресса США. Их цель - дать агрессивный ответ действиям их оппонентов из партии демократов.

Отмечалось, что в Белом доме создана военная комната из более двадцати юристов и советников, чтобы те подготовили свой ответ на возможный импичмент Байдена. Они собираются представить действия республиканцев как бездоказательный трюк.