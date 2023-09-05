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НовостиПолитика4 сентября 2023 22:35

Зеленский посетил позиции ВСУ на подконтрольной Киеву части ДНР

Ранее Шойгу заявил, что попытки украинского наступления потерпели полный крах
Сергей ГАПЧУК
Зеленский посетил позиции ВСУ на подконтрольной Киеву части ДНР

Зеленский посетил позиции ВСУ на подконтрольной Киеву части ДНР

Фото: REUTERS

В офисе президента Украины сообщили, что Зеленский посетил позиции ВСУ в подконтрольной Киеву части территории ДНР.

«Во время рабочей поездки в Донецкую область Зеленский побывал в командных пунктах военных соединений», - говорится в сообщении.

По данным офиса, военные жалуются на «все большую потребность в дронах и антидроновых средствах», недостаточное комплектование подразделений личным составом и нехватку отдельных типов боеприпасов.

Как писал сайт KP.RU, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что попытки украинского наступления потерпели полный крах. Несмотря на отсутствие каких-либо успехов и огромные потери, ВСУ продолжают яростно бросать своих солдат на российские позиции, особенно в последние десять дней.

Шойгу сообщил, что Минобороны России известно, где Украина производит полупогружные катера, применяемые для террористических атак в Чёрном море. Их собирают в порту Одессы, а также в Южном и Черноморском.

Министр пообещал, что по всем трём объектам будут наноситься тяжёлые, точечные удары.

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