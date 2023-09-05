Зеленский посетил позиции ВСУ на подконтрольной Киеву части ДНР Фото: REUTERS

В офисе президента Украины сообщили, что Зеленский посетил позиции ВСУ в подконтрольной Киеву части территории ДНР.

«Во время рабочей поездки в Донецкую область Зеленский побывал в командных пунктах военных соединений», - говорится в сообщении.

По данным офиса, военные жалуются на «все большую потребность в дронах и антидроновых средствах», недостаточное комплектование подразделений личным составом и нехватку отдельных типов боеприпасов.

Как писал сайт KP.RU, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что попытки украинского наступления потерпели полный крах. Несмотря на отсутствие каких-либо успехов и огромные потери, ВСУ продолжают яростно бросать своих солдат на российские позиции, особенно в последние десять дней.

Шойгу сообщил, что Минобороны России известно, где Украина производит полупогружные катера, применяемые для террористических атак в Чёрном море. Их собирают в порту Одессы, а также в Южном и Черноморском.

Министр пообещал, что по всем трём объектам будут наноситься тяжёлые, точечные удары.

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