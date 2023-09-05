Figaro: Желание Зеленского срочно присоединить Украину к НАТО раздражает США Фото: REUTERS

Желание Зеленского срочно присоединить Украину к НАТО вызывает раздражение у США, об этом заявил обозреватель французской газеты Figaro Рено Жирар.

«Американцы продемонстрировали некоторое раздражение по отношению к категоричности Зеленского, в частности во время саммита НАТО, где Зеленский оказывал огромное давление, чтобы убедить американцев в своих взглядах, то есть в практически немедленном присоединении Украины к НАТО», - отметил автор.

По его словам, американцы этого не хотели, «это вызвало у них раздражение».

Жирар предположил, что, возможно, США желают найти мирное решение украинскому конфликту.

Как писал сайт KP.RU, журнал The Atlantic написал, что украинский конфликт может стать катализатором распада Североатлантического альянса к 2025 году.

Интересы Европы и Республиканской партии США в вопросах безопасности сильно различаются, поэтому европейским странам необходимо готовиться к самостоятельной политике в случае прихода к власти Дональда Трампа.

Напомним, 11 июля очередное жестокое разочарование настигло и скрутило Зеленского. Настолько масштабное, что он даже не стал его скрывать. Партнеры и союзники Украины так и не решились пригласить его в свою компанию в НАТО в качестве полноправного члена. И Украина так и останется болтаться где-то снаружи каким-то недочленом.