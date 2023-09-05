Delfi: Власти Эстонии призвали молодежь не уезжать на учебу в Россию Фото: REUTERS

Эстония не рекомендует выезжать в Россию и ряд других стран, а тем более учиться в них, об этом сообщила пресс-служба полиции безопасности (КаПо).

«Кремль пытается привлечь к обучению в России русскоязычную молодежь, проживающую за рубежом, которую рассматривают как будущих носителей и проводников идеи русского мира у себя на родине», - приводит портал Delfi текст письма КаПо.

В КаПо напомнили, что обучающиеся в РФ иностранцы якобы представляют собой «интерес для специальных служб РФ» и просят незамедлительно информировать эстонскую спецслужбу «о любых подобных контактах».

Как писал сайт KP.RU, 24 января посол России в Эстонии Владимир Липаев заявил, что Таллин стремится разрушить отношения с Москвой и не оставляет стране иного выхода, кроме понижения уровня дипотношений.

Он отметил, что действия эстонских властей на протяжении года были направлены на то, чтобы «подорвать любую основу для перспективного развития» дипломатических отношений с РФ.

Дипломат уточнил, что для этого применялись психологическое давление на дипломатов, блокировка финансовой деятельности российских дипучреждений, в том числе блокирование переводов средств на счет посольства.