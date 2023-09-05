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НовостиПолитика5 сентября 2023 1:11

Байден сообщил, что ему некуда идти, так как службы безопасности разрушили его дом

Ранее Байден, спускаясь по трапу самолета, сделал неожиданный присед
Сергей ГАПЧУК
Байден сообщил, что ему некуда идти, так как службы безопасности разрушили его дом

Байден сообщил, что ему некуда идти, так как службы безопасности разрушили его дом

Фото: REUTERS

После посещения церкви Святого Эдмунда в городе Рехобот-Бич Джо Байден заявил журналистам, что ему некуда идти, так как службы безопасности «разворошили» его дом, об этом свидетельствует сводка встречи президента с репортерами, опубликованная на сайте Белого дома.

«Кстати, причина, по которой я здесь сегодня всего на один день...У меня нет дома, куда бы я мог пойти. Службы безопасности разворошили мой дом, в хорошем смысле, ради безопасности», - заявил Байден.

Он добавил, что у него нет места, куда бы он мог пойти, приехав в Делавэр, кроме как сюда. «Я здесь только на один день».

Как писал сайт KP.RU, Axios со ссылкой на нынешних и бывших чиновников Белого дома сообщил, что президент Джо Байден при общении с подчиненными может выйти из себя. Из-за этого некоторые близкие советники главы государства избегают с ним встреч.

По информации некоторых источников, которые неоднократно заставали подобную картину, Байден на публике часто говорит шепотом, а за закрытыми дверями он может разговаривать на повышенных тонах.

10 июля в сети появилось очередное видео со странным поведением президента Соединенных Штатов Джо Байдена. В ролике видно, как глава государства спускается по трапу самолета. Во время этого он неожиданно останавливается и делает небольшой присед.

Видео вызвало большое количество шуток со стороны пользователей сети. Так, один из них написал: «опасность прибыла». Другой заявил, что «миссия выполнена».