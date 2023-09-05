Байден сообщил, что ему некуда идти, так как службы безопасности разрушили его дом Фото: REUTERS

После посещения церкви Святого Эдмунда в городе Рехобот-Бич Джо Байден заявил журналистам, что ему некуда идти, так как службы безопасности «разворошили» его дом, об этом свидетельствует сводка встречи президента с репортерами, опубликованная на сайте Белого дома.

«Кстати, причина, по которой я здесь сегодня всего на один день...У меня нет дома, куда бы я мог пойти. Службы безопасности разворошили мой дом, в хорошем смысле, ради безопасности», - заявил Байден.

Он добавил, что у него нет места, куда бы он мог пойти, приехав в Делавэр, кроме как сюда. «Я здесь только на один день».

Как писал сайт KP.RU, Axios со ссылкой на нынешних и бывших чиновников Белого дома сообщил, что президент Джо Байден при общении с подчиненными может выйти из себя. Из-за этого некоторые близкие советники главы государства избегают с ним встреч.

По информации некоторых источников, которые неоднократно заставали подобную картину, Байден на публике часто говорит шепотом, а за закрытыми дверями он может разговаривать на повышенных тонах.

10 июля в сети появилось очередное видео со странным поведением президента Соединенных Штатов Джо Байдена. В ролике видно, как глава государства спускается по трапу самолета. Во время этого он неожиданно останавливается и делает небольшой присед.

Видео вызвало большое количество шуток со стороны пользователей сети. Так, один из них написал: «опасность прибыла». Другой заявил, что «миссия выполнена».