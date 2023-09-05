Белый дом: Жена Байдена сдала положительный тест на COVID-19 Фото: REUTERS

Жена президента США Джо Байдена Джилл сдала положительный тест на COVID-19, испытывает легкие симптомы, об этом заявили в Белом доме.

«Этим вечером первая леди сдала положительный тест на COVID-19», - говорится в сообщении.

В заявлении добавили, что в настоящее время она испытывает только легкие симптомы.

Уточняется, что Джилл Байден останется в семейном доме в Рехобот-Бич в штате Делавэр.

Как писал сайт KP.RU, ранее после посещения церкви Святого Эдмунда в городе Рехобот-Бич Джо Байден заявил журналистам, что ему некуда идти, так как службы безопасности «разворошили» его дом.

Он подчеркнул, что причина, по которой он здесь сегодня всего на один день...У него нет дома, куда бы он мог пойти. Службы безопасности разворошили его дом, в хорошем смысле, ради безопасности.

Президент США добавил, что у него нет места, куда бы он мог пойти, приехав в Делавэр, кроме как сюда, «я здесь только на один день».