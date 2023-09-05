Hill: Запад толкает Украину на конфликт с Россией, несмотря на потери Фото: Александр КОЦ

Запад разжигает украинский конфликт, не обращая внимания на потери, об этом написал экс-спецпомощник в Пентагоне при Буше Дуглас Маккиннон в статье для Hill.

«Нынешний конфликт - не настольная игра и не теоретическое занятие, а беспардонное уничтожение человеческих надежд, мечтаний и будущего», - заявил эксперт.

По его словам, те, кто толкают Украину на конфликт, не остановятся и не откажутся от стратегии воевать «до последнего украинца».

Как писал сайт KP.RU, 4 сентября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что попытки украинского наступления потерпели полный крах. Несмотря на отсутствие каких-либо успехов и огромные потери, ВСУ продолжают яростно бросать своих солдат на российские позиции, особенно в последние десять дней.

22 июня президент России Владимир Путин заявил, что высокие потери ВСУ в ходе текущего наступления показывают готовность западных партнеров Киева продолжать конфликт до последнего украинца.

Российский лидер отметил, что технику, конечно, можно поставить и дополнительно, а вот мобилизационный резерв безграничным не является.