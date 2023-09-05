Собянин: В Подмосковье при падении обломков беспилотника поврежден бытовой объект Фото: Агентство городских новостей Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что в результате падения обломков украинского беспилотника в Подмосковье поврежден бытовой объект.

«По предварительной информации, в результате падения обломков в Истринском районе повреждён бытовой объект», - написал мэр. Глава города не уточнил, какой именно объект повреждён.

Собянин подчеркнул, что оперативные службы работают над устранением последствий.

Как писал сайт KP.RU, ранее Сергей Собянин сообщил, что в Истринском районе и Калужской области были уничтожены беспилотники, летевшие к Москве.

Он отметил, что разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на Дне работников комплекса городского хозяйства, заявил, что в Орле заканчивают обустройство аэропорта для перехвата дронов, летящих к Москве.

31 августа в Воскресенском районе Подмосковья был уничтожен беспилотник. По его информации, пострадавших среди людей нет, разрушений также не зафиксировано.