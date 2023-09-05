Собянин: В Тверской области ПВО уничтожило беспилотник, летевший к Москве Фото: Александр КОЦ

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что силы ПВО сбили еще один беспилотник в Тверской области, летевший к Москве.

«Силами ПВО был уничтожен ещё один беспилотник в Тверской области в районе Завидово, летевший в направлении Москвы», - написал Собянин.

Он добавил, что по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На место выехали экстренные службы.

Как писал сайт KP.RU, ранее Собянин заявил, что в Истринском районе и Калужской области были уничтожены украинские беспилотники, летевшие к Москве.

Он подчеркнул, что сегодня ночью силами ПВО уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе, пытавшиеся осуществить атаку на Москву.

Затем мэр Москвы сообщил, что в результате падения обломков украинского беспилотника в Подмосковье поврежден бытовой объект. Собянин подчеркнул, что оперативные службы работают над устранением последствий.