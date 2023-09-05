Около 50 рейсов задерживаются в аэропортах Москвы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около 50 рейсов задерживаются в аэропортах Москвы на вылет и прилет, шесть рейсов отменены, свидетельствуют онлайн-табло воздушных гаваней столицы.

Отмечалось, что в Домодедове задержаны шесть рейсов, два отменены. Во Внуково задерживаются 17 рейсов и один отменен, в Шереметьеве задержаны 23 рейса. В Жуковском отменены три рейса.

Как писал сайт KP.RU, ранее Министерство обороны заявило, что в небе над Калужской областью уничтожен украинский беспилотник.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ВСУ попытались атаковать беспилотниками Москву. Так, в Истринском районе и Калужской области были уничтожены беспилотники, летевшие к Москве.

Позже Собянин сообщил, что силы ПВО сбили еще один беспилотник в Тверской области, летевший к Москве.

Напомним, в результате падения обломков украинского беспилотника в Подмосковье поврежден бытовой объект. Мэр Собянин подчеркнул, что оперативные службы работают над устранением последствий.