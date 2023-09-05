DikGAZETE: Киев и Евросоюз потерпели геополитическое поражение на Украине Фото: REUTERS

В конфликте на Украине проигравшими сторонами стал не только Киев, но и Евросоюз. Такое мнение выразил обозреватель турецкой газеты dikGAZETE Унвер Сель.

— В Турции понимают, что с геополитической точки зрения на Украине — два крупных проигравших: первый — сам Киев, а второй — Европа и, следовательно, Германия, — подчеркнул Сель, добавив, что весь мир это видит.

Также, по мнению обозревателя, англосаксонскому миру удалось достичь своей «главной цели» — прекращения интеграции европейских предприятий с российским сырьем. Это и стало причиной того, что в странах Европы и в частности в Германии, начался период рецессии и промышленного спада.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что западные союзники Киева не смогут добиться своих целей в украинском конфликте, поэтому поддержка киевского режима рано или поздно прекратится. По его словам, западные элиты вскоре будут «умолять о мирных переговорах».