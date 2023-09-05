Росавиация: аэропорты Москвы вернулись к работе в обычном режиме Фото: Иван ВИСЛОВ

Аэропорты Москвы, а также подмосковный Жуковский, вернулись к работе в обычном режиме. За время ограничений на запасные аэродромы было отправлено пять самолетов. Об этом рассказали в Росавиации.

— С 07:30 мск 5 сентября 2023 года аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме. Ранее в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были временно ограничены полеты из/в аэропортов Внуково и Шереметьево, — подчеркнули в ведомстве.

Пассажиров рейсов, которые были отправлены на запасные аэропорты, доставили в изначальные пункты назначения. В Росавиации отметили, что за время ограничений, все сотрудники аэропортов предпринимали все необходимые меры для обеспечения безопасности.

Ранее стало известно, что около 50 рейсов задержалось в аэропортах Москвы на вылет и прилет, а шесть рейсов были отменены. В аэропорту Шереметьево было задержано 23 рейса, а во Внуково — 17 рейсов.