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НовостиОбщество5 сентября 2023 5:37

Собянин сообщил об уничтожении еще одного беспилотника силами ПВО

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет
Источник:kp.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: Евгения ГУСЕВА

Силами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Тверской области в районе Завидово при попытке пролета на Москву. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Силами ПВО был уничтожен еще один беспилотник в Тверской области в районе Завидово», – написал Сергей Собянин.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На место выехали экстренные службы.

Ранее сегодня Сергей Собянин сообщал, что в Калужской области и в городском округе Истра силами противовоздушной обороны (ПВО) также были уничтожены пытавшиеся осуществить атаку на Москву беспилотные летательные аппараты (БПЛА).