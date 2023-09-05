Собянин сообщил об уничтожении еще одного беспилотника силами ПВО

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Евгения ГУСЕВА

Силами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Тверской области в районе Завидово при попытке пролета на Москву. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Силами ПВО был уничтожен еще один беспилотник в Тверской области в районе Завидово», – написал Сергей Собянин.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На место выехали экстренные службы.

Ранее сегодня Сергей Собянин сообщал, что в Калужской области и в городском округе Истра силами противовоздушной обороны (ПВО) также были уничтожены пытавшиеся осуществить атаку на Москву беспилотные летательные аппараты (БПЛА).