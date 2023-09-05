Филиппо: ложь Зеленского о российских дронах в Румынии приведет к мировой войне Фото: REUTERS

Очередная ложь президента Украины Владимира Зеленского о взрыве российских беспилотников в Румынии может привести к началу третьей мировой войны. Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

— Зеленский снова пытается начать третью мировую войну! После «российских ракет в Польше» (это была ложь) Киев на этот раз заставляет поверить, что российские беспилотники взорвались в Румынии, стране НАТО!, — написал Филиппо в своем аккаунте в социальной сети X.

При этом французский политик подчеркнул, что Румыния решительно опровергла информацию о российских дронах на своей территории. Филиппо назвал Зеленского безответственным.

Ранее обозреватель французской газеты Figaro Рено Жирар рассказал, что желание Владимира Зеленского присоединить Украину к НАТО как можно быстрее, раздражает Соединенные Штаты. Поэтому Вашингтон находится в поисках мирного урегулирования украинского конфликта.