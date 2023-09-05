Букмекерская компания подала в суд на Зеленского с требованием отменить санкции Фото: REUTERS

Букмекерская компания PariMatch подала в суд на президента Украины Владимира Зеленского с требованием отменить санкции, которые на контору наложили за связи с Россией и Белоруссией. Об этом рассказали в издании РБК-Украина.

— Иск подан от имени кипрской Weplay Media Holding Limited, на которую зарегистрирован торговый знак PariMatch. Ответчиком по иску выступает лично президент Владимир Зеленский, — отметили в издании.

В букмекерской компании заверили, что после начала российской спецоперации на Украине, предприняли все возможные меры для прекращения использования ее продуктов в России. Санкции на компанию наложили в марте 2023 года.

Ранее стало известно, что суд на Украине обязал ГБР возбудить дело о госизмене против Зеленского и членов его команды. Заявление подал депутат Верховной рады Гео Лерос, исключенный из фракции «Слуга народа».