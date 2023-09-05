Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 сентября 2023 6:29

Психолог рассказала, стоит ли родителям делать уроки с детьми

Психолог Наумова призвала родителей не делать уроки с детьми
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Психолог Наумова призвала родителей не делать уроки с детьми

Психолог Наумова призвала родителей не делать уроки с детьми

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Детский психолог Наталья Наумова в беседе с NEWS.ru отметила, что домашнее задание задают не родителям, а ученикам, которые должны научиться справляться с уроками самостоятельно.

Тем не менее, по словам эксперта, бывают такие ситуации, когда ребенок не совсем до конца хорошо изучил информацию и не понимает задание. Наумова заявила, что в таком случае родителям нужно оказать помощь школьнику.

Психолог подчеркнула, что в ситуации, когда ученику необходима помощь от взрослого, родителям «не нужно вставать в позу, говорить ребенку, как же так ты был в школе и ничего не понял». Специалист назвала такие методы лишними, отметив, что они не принесут сплоченности в семье, а также не улучшат взаимопонимание и доверие. «Поэтому важно ребенку помочь или самим предложить помощь», - добавила она.

Однако, по ее словам, «капитально садиться с ребенком и делать уроки не стоит», поскольку это не поможет детям «становиться самостоятельным», а на контрольных работах они «не будут справляться успешно».