Российские войска впервые уничтожили британский танк Challenger 2 под Работино Фото: REUTERS

Российские подразделения впервые уничтожили британский танк Challenger 2 в ходе спецоперации. Его удалось ликвидировать в ходе боевых действий под Работино в Запорожской области. Об этом рассказали в Telegram-канале «Военная хроника».

— Танки Challenger 2 не демонстрируют уникальной живучести и боевой эффективности на поле боя. Машины горят так же, как и танки Leopard 2. Из этого можно сделать вывод, что американские M1A1 на поле боя ожидает та же участь, — рассказали в публикации.

Также отмечается, что отправка этого вооружения может говорить о том, что ВСУ задействовали уже все доступные резервы, но никаких результатов это не принесло. Командование украинских войск рассчитывало, что Challenger 2 станет основным средством удара и прорыва обороны, но на деле этого не получилось.

Ранее стало известно, что ВКС России уничтожили четыре быстроходных американских катера Willard Sea Force с украинскими десантниками, которые направлялись к берегам Крыма.