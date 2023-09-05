Юрист рассказал, какие подарки не стоит дарить учителям Фото: Михаил ФРОЛОВ

Юрист Марина Позен в беседе с «Газета.Ru» предупредила, что закон устанавливает запрет на дарение подарков любым работникам образовательных учреждений. Однако есть исключение в виде обычных подарков, стоимость которых не превышает 3 тысяч рублей.

Позен уточнила, что такие ограничение связаны с договором дарения и указаны в статье 575 ГК РФ, а установлены такие запреты для борьбы с коррупцией в школах. При этом, как она отметила, правила образовательных учреждений могут устанавливать еще более строгие нормы касательно подарков.

«Во многих учреждениях даже создаются специальные комиссии по борьбе с коррупцией, на обсуждение которых выносятся подобные ситуации», - сообщила юрист.

Преподаватель русского языка Татьяна Гартман рассказала телеканалу «360» о подарках, которые могли вручить учителям. Среди прочего она отметила книги, заявив, что «выбор богатый, огромное количество авторов, которые вызывают интерес».