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НовостиЭкономика5 сентября 2023 6:56

Курс доллара поднялся выше 97 рублей впервые с 16 августа 2023 года

Курс евро вырос до 104,8 рубля
Роман ПОЛОСИКОВ
Курс доллара поднялся выше 97 рублей впервые с 16 августа 2023 года

Курс доллара поднялся выше 97 рублей впервые с 16 августа 2023 года

Фото: REUTERS

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара поднялся выше 97 рублей впервые с 16 августа 2023 года. В 9:31 его курс достиг 97,29 рубля за доллар. Об этом свидетельствуют данные биржи.

В это же время курс евро поднялся до 104,8 рубля, а юань преодолел отметку в 13,32 рубля.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что повышение ключевой ставки постепенно внесет свой вклад в стабилизацию курса рубля. По ее словам, мера по обязательной продаже валютной выручке не способна укрепить национальную валюты.