Курс доллара поднялся выше 97 рублей впервые с 16 августа 2023 года Фото: REUTERS

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара поднялся выше 97 рублей впервые с 16 августа 2023 года. В 9:31 его курс достиг 97,29 рубля за доллар. Об этом свидетельствуют данные биржи.

В это же время курс евро поднялся до 104,8 рубля, а юань преодолел отметку в 13,32 рубля.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что повышение ключевой ставки постепенно внесет свой вклад в стабилизацию курса рубля. По ее словам, мера по обязательной продаже валютной выручке не способна укрепить национальную валюты.