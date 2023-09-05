НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» – партнер XV Слета молодежи ОАО «РЖД»

Юбилейный XV Слет молодежи ОАО «РЖД» пройдет с 17 по 24 сентября в Подмосковье. В этом году форум объединит более 1000 участников – наиболее инициативных представителей молодежного актива РЖД, а также гостей – молодых железнодорожников из других стран.

Слет молодежи – всероссийский проект и главное событие молодежного движения ОАО «РЖД», площадка для обмена прогрессивным профессиональным опытом и идеями. В течение недели делегаты форума примут участие во встречах с руководством холдинга РЖД и представителями органов государственной власти, дискуссиях, воркшопах и мастер-классах.

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» является многолетним партнером Слета молодежи ОАО «РЖД». В этом году специалисты фонда проведут для участников форума образовательные мастер-классы по темам управления личными финансами, критическому мышлению и кибербезопасности.

«Специалисты фонда наработали большой опыт проведения образовательных мероприятий по финансовой и смежным тематикам. Особенность нашего формата – это передача полезных знаний широкому кругу участников, увлекательная дискуссия и предоставление участникам конкретных новых навыков и инструментов, которые пригодятся в обычной жизни каждому человеку, - отметил Максим Элик, первый заместитель генерального директора НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».- Уверен, что для молодых железнодорожников участие в мастер-классах НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» окажется интересным опытом, расширяющим их компетенции в области финансов, психологии и информационных технологий».

Ключевым событием Слета молодежи станет награждение победителей финала ежегодного конкурса «Новое звено», на котором молодые железнодорожники представляют новаторские и рационализаторские инициативы по развитию железнодорожной отрасли в производственном, экономическом, социальном и других аспектах деятельности компании.