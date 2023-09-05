Bloomberg: ЕС хочет использовать отсутствие Путина и Си Цзиньпина на саммите G20

Страны ЕС задумали повлиять на Африку в отсутствие Путина и Си Цзиньпина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Европейского союза хотят воспользоваться отсутствием президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на предстоящем саммите лидеров G20 в Индии с целью оказать влияние на страны Африки. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным источника, ЕС нацелен продемонстрировать серьезное намерение к пересмотру своего партнерства со странами "Глобального юга", несмотря на "тяжелое наследие колониализма".

Ожидается, что участие в двусторонних встречах со стороны ЕС примут глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Шарль Мишель и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Делегацию Африки могут представить лидеры Нигерии, Египта, ЮАР и Коморских Островов.

Страны ЕС и Африки могут обсудить такие темы, как последствия приостановки зерновой сделки, инвестиции, инфраструктуру, а также ситуацию в Сахельском регионе, сообщает источник.

Напомним, Владимир Путин и Си Цзиньпин приняли решение не приезжать в Нью-Дели на саммит стран "Большой двадцатки", который пройдет с 9 по 10 сентября. Российскую делегацию в Индии представит министр иностранных дел Сергей Лавров, а китайскую - премьер Госсовета Ли Цян.