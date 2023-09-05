Россияне назвали главные страхи в связи с развитием искусственного интеллекта

Pro-Vision: россияне боятся потерять работу из-за развития ИИ Фото: REUTERS

Самый частый страх, который испытывают россияне из-за развития искусственного интеллекта, связан с возможной потерей работы. Такие данные привело агентства Pro-Vision, с результатами исследования которого ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно проведенным опросам, в структуре нейрофобий страх потерять работу занимает 58%. Следом идет страх антагонизма. Так, около 3% опрошенных считают, что искусственный интеллект может восстать против человечества. Немного меньше (около 2,3%) опасаются, что ИИ выйдут из-под контроля, демонстрируя неверные и опасные результаты работы.

Зачастую недоверие к нейросетям выражают люди старшего возраста. Об опасностях искусственного интеллекта заявили 71% пользователей старше 40 лет.

«Анализируя динамические показатели нейрофобий, мы отметили, что и количество обсуждений, и их «градус» постепенно снижается. После громких дискуссий этой весны о том, как роботы оставят нас всех без работы, наступило некоторое затишье», - отметил генеральный директор Pro-Vision Communications Владимир Виноградов.

Еще один опрос выяснил, вероятность каких болезней больше всего тревожит россиян. Согласно результатам, которые оказались в распоряжении RT, в рейтинге страхов лидером стали сердечно-сосудистые заболевания, онкология и ВИЧ.

Кроме того, как сообщали «Известия», 84% граждан испытывают опасения при покупке квартиры, даже если речь идет не о первой недвижимости.