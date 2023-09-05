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НовостиПроисшествия5 сентября 2023 7:12

Минобороны: российская система ПВО уничтожила беспилотник над Крымом

ВСУ предприняли очередную попытку атаки беспилотником утром 5 сентября
Роман ПОЛОСИКОВ
Минобороны: российская система ПВО уничтожила беспилотник над Крымом Фото: Народная милиция ЛНР

Минобороны: российская система ПВО уничтожила беспилотник над Крымом Фото: Народная милиция ЛНР

Утром пятого сентября киевский режим снова попытался совершить террористическую атаку при помощи беспилотников. Российская система противовоздушной обороны уничтожила БПЛА над Крымом. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны России.

— Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что российская система ПВО уничтожила беспилотник над территорией Калужской области. Никаких разрушений и жертв в результате происшествия.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Истринском районе Московской области сбили украинские беспилотники, которые пытались осуществить очередную атаку на столицу. На месте происшествия работают экстренные службы, а по предварительной информации, разрушений и пострадавших на месте падения обломков нет.