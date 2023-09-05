Ученые Сеченовского университета работают над вакциной от аллергии на собак Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ученые Сеченовского университета вместе со своими коллегами из Венского медицинского университета работают над созданием вакцины, которая будет бороться с аллергией на собак. Об этом «Газете.Ru» сообщили в МГМУ им. Сеченова.

Согласно данным исследователей, на сегодняшний день от аллергии на собак в мире страдают около 150 миллионов человек.

Ранее эксперты уже создали вакцину SuperCat от аллергии на кошек, которая уже готова к клиническим исследованиям, а в ходе доклинических исследований, показала высокую эффективность. Кроме того, была подтверждена безопасность препарата и низкий риск возникновения побочных эффектов.

«Над созданием препарата работали две команды - в Москве и в Вене. Это была сложная и долгая работа, но это того стоило. Следующий этап - токсикологические и клинические испытания, к которым мы планируем приступить в 2023–2024 году, и последующая регистрация вакцины», - заявил глава проекта, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского Университета академик РАН Александр Караулов.

Новую вакцину от аллергии на собак собираются создавать по аналогии с SuperCat.

Врач аллерголог-иммунолог Елена Бобрикова ранее заявила, что гипоаллергенных собак и кошек не существует. Как сообщал «Пятый канал», эксперт предупредила, что домашние питомцы могут привести к сильной иммунной нагрузке на организм.

Тем временем кинолог Владимир Голубев напомнил о возможной весенней аллергии у собак. Как рассказал телеканал «360», признаками аллергии эксперт назвал проплешины, выпадение шерсти, расчесывание кожи.