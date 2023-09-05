9to5Mac: Apple станет новым лидером рынка смартфонов благодаря iPhone 15 Фото: Shutterstock

После выхода iPhone 15 компания Apple может стать новым лидером рынка смартфонов, потеснив Samsung с этой позиции. Об этом рассказали в издании 9to5Mac со ссылкой на аналитиков TrendForce.

Ожидаемая всеми премьера новых смартфонов от компании Apple может превзойти ожидания рынка, что позволит прервать длительную гегемонию компании Samsung.

По итогам второго квартала 2023 года Apple продала 42 миллиона смартфонов, а за это же время Samsung отгрузил на рынок почти 54 миллиона своих устройств.

Официальная презентация новых iPhone 15 должна состояться уже 12 сентября 2023 года, а инсайдеры ожидают, что новое поколение смартфонов будет иметь порт USB-C, титановый корпус и более качественную камеру.

Ранее в издании Bloomberg рассказали, что из-за напряженных отношений между Соединенными Штатами и Китаем, продукция Apple может подорожать. На фоне нынешней ситуации американские компании пытаются выводить свои производственные мощности из КНР, что нарушает отлаженные цепочки, что и скажется на конечной цене продукции.