"Выпали зубы": У Михаила Ефремова возникли серьезные проблемы со здоровьем в колонии

У Михаила Ефремова выпали нижние зубы Фото: Михаил ФРОЛОВ

У отбывающего срок в колонии российского актера Михаила Ефремова начались серьезные неприятности со здоровьем. Тревогу забил звездный приятель артиста Иван Охлобыстин, который изредка навещает Ефремова в тюрьме.

По словам Охлобыстина, у 59-летнего Ефремова выпали нижние зубы. "Мы сейчас думаем, как сделать так, чтобы можно было их восстановить", - сказал актер, слова которого приводит StarHit.

Напомним, Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП на Смоленской площади, которое произошло 8 июня 2020 года. Артиста театра и кино признали виновным и в сентябре того же года отправили в колонию общего режима сроком на восемь лет.

Ранее KP.RU писал, что за время заключения Ефремов заметно похудел. Он также выступил в поддержку спецоперации. По словам Охлобыстина, Ефремов сам хотел отправиться в зону боевых действий, но его не взяли по состоянию здоровья.