Гастроэнтеролог Мельникова: алкоголь и лекарства убивают поджелудочную железу
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Правильное функционирование поджелудочной железы напрямую зависит от вашего образа жизни. О причинах появления панкреатита рассказывает врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова.
Выяснено, что этиловый спирт (всего 60-80 мл) вызывает хронический панкреатит. Поэтому алкоголь - одна из главных причин, из-за которой риск развития патологии увеличивается в 3 раза.
Также употребление жирной пищи, рафинированных углеводов приводит к появлению воспалительных реакций в поджелудочной железе. Клетки, вырабатывающие инсулин, истощаются, начинает развиваться сахарный диабет.
Нельзя принимать лекарственные препараты без назначения врача, это тоже ведет к пагубным последствиям.
- К таким лекарственным препаратам относятся: сульфаниламиды, тетрациклин, эстрогены, фуросемид, азатиоприн, 6-меркаптопурин, - уточняет врач «Газете.Ru».
Итак, курение, злоупотребление алкоголем и высококалорийное питание — основные привычки, которые ведут к нарушениям работы поджелудочной железы.
Ранее гастроэнтеролог Алла Неруллина перечислила Life самые сомнительные диеты и какое влияние они оказывают на наш организм.
Метод подсчета калорий может ввести в заблуждение пытающегося похудеть. Так же как и монодиеты. Они грозят нарушением обмена веществ. А низкоуглеводная диета вызывает ряд побочных эффектов, она может привести к гипогликемии.