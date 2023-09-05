Гастроэнтеролог Мельникова: алкоголь и лекарства убивают поджелудочную железу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правильное функционирование поджелудочной железы напрямую зависит от вашего образа жизни. О причинах появления панкреатита рассказывает врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова.

Выяснено, что этиловый спирт (всего 60-80 мл) вызывает хронический панкреатит. Поэтому алкоголь - одна из главных причин, из-за которой риск развития патологии увеличивается в 3 раза.

Также употребление жирной пищи, рафинированных углеводов приводит к появлению воспалительных реакций в поджелудочной железе. Клетки, вырабатывающие инсулин, истощаются, начинает развиваться сахарный диабет.

Нельзя принимать лекарственные препараты без назначения врача, это тоже ведет к пагубным последствиям.

- К таким лекарственным препаратам относятся: сульфаниламиды, тетрациклин, эстрогены, фуросемид, азатиоприн, 6-меркаптопурин, - уточняет врач «Газете.Ru».

Итак, курение, злоупотребление алкоголем и высококалорийное питание — основные привычки, которые ведут к нарушениям работы поджелудочной железы.

Ранее гастроэнтеролог Алла Неруллина перечислила Life самые сомнительные диеты и какое влияние они оказывают на наш организм.

Метод подсчета калорий может ввести в заблуждение пытающегося похудеть. Так же как и монодиеты. Они грозят нарушением обмена веществ. А низкоуглеводная диета вызывает ряд побочных эффектов, она может привести к гипогликемии.