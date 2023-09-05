Суд арестовал аспиранта МГУ Мифтахова по делу об оправдании терроризма Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первомайский районный суд Кирова арестовал аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова до третьего ноября 2023 года по делу об оправдании терроризма. Об этом рассказали ТАСС со ссылкой на слова адвоката обвиняемого Светланы Сидоркиной.

— Суд в Кирове в открытом заседании удовлетворил просьбу следователей ФСБ и избрал в отношении Азата Мифтахова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 ноября, — сказала Сидоркина.

Аспиранта задержали не выходе из колонии, где он отбывал срок за хулиганство. За оправдание терроризма ему грозит до пяти лет лишения свободы. Адвокат намерена обжаловать решение суда, а Мифтахов свою вину не признает.

Напомним, что ранее Росфинмониторинг внес Азата Мифтахова в список экстремистов и террористов. Срок за хулиганство он отбывал за то, что аспирант и его соратники в 2019 году разбили окно в офисе «Единой России», после чего кинули туда дымовую шашку.