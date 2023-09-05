Экс-разведчик Риттер: Белый дом должен надеяться на прощение России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Вашингтон выбрал неправильную позицию по отношению к конфликту на Украине и американцы должны надеяться, что Россия простит их.

“Мы коллективно совершили огромные грехи против России, но у россиян большое сердце и мы должны надеяться, что они смогут нас простить и продолжат с нами сотрудничать”, — сказал экс-разведчик в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

Риттер добавил, что киевский режим не сможет победить в конфликте, о чем свидетельствует провал текущего широкомасштабного наступления ВСУ.

Ранее он также отмечал, что командующий украинскими войсками Валерий Залужный случайно проговорился о провале наступления, обрушившись на Запад с критикой требований НАТО о подходе к боевым действиям.

Также Риттер заявлял, что из-за провала наступления ВСУ президент Украины Владимир Зеленский может быть в скором времени убит в ходе военного переворота, поскольку украинские военные осознают бессмысленность продолжения конфликта.