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НовостиЭкономика5 сентября 2023 8:53

Минфин не считает нужным вводить допналог для возвращающихся в Россию компаний

Создавать барьеры для компаний нет необходимости, заявил Чебесков
Дарья ЧИПУРНАЯ

Министерство финансов Российской Федерации не считает необходимым вводить дополнительный налог для компаний, которые после ухода приняли решение вернуться в Россию. Об этом заявил глава департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков на полях форума "Цифровые финансы: новая экономическая реальность".

Чебесков заявил, что ушедшие компании продали свой бизнес, а если те захотят вернуться, то нужно будет приобрести в РФ активы по рыночной стоимости.

"Какой-то дополнительный налог тут - нет, мы, наоборот, только приветствуем инвесторов, которые захотят прийти. Речи о барьерах для тех, кто захочет вернуться, мне кажется, нет", - сказал директор департамента.

Ранее сайт KP.RU провел исследование, согласно которому 76 процентов опрошенных не ждут возвращения в Россию иностранных компаний, ратуя за развитие своего производства в стране.