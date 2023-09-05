"Через минут 40 сяду за руль и уеду": Актер Юрий Стоянов прокомментировал слухи о своей госпитализации

Актер Юрий Стоянов опроверг информацию о своей госпитализации Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Народный артист России Юрий Стоянов опроверг информацию о том, что был госпитализирован с гипертонией с риском осложнений. По его словам, с его здоровьем все в порядке и он просто приехал на плановый осмотр.

"Я попал в больницу? Я просто приехал сдать анализы, которые сдаю здесь каждый год в сентябре. Сдать общий анализ крови и побегать на тренажере под нагрузкой, чтобы проверили давление. Через минут 40 сяду за руль и уеду, машина стоит под дверью", — сказал актер в интервью RT.

Ранее в одном из телеграм-каналов сообщалось, что актер якобы приехал в больницу с жалобами на сильную головную боль, а врачи диагностировали у него гипертонию с риском развития осложнений и советовали постоянное медикаментозное лечение, а также смену образа жизни.

В свою очередь Стоянов будто бы не собирается стареть и в начале сентября снялся в фотосессии петербургского журнала “Собака.ru”, приятно удивив читателей своим “молодежным” образом.