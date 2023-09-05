Times: потери бригады ВСУ, обученной в Германии, достигли четырехзначных чисел Фото: REUTERS

Британская газета Times заявила, что потери 47 механизированной бригады ВСУ, прошедшей обучение в Германии и укомплектованной американскими БМП Bradley и танками Leopard, в ходе украинского наступления достигли четырехзначных показателей.

“В течение 15 недель... медики, прикрепленные к бригаде, говорят, что потери подразделения описываются четырехзначными числами”, — пишут авторы статьи.

В публикации отмечается, что некоторые команды военных медиков потеряли более половины своего состава во время эвакуации раненых с передовой, несмотря на то, что передвигались на американских бронетранспортерах M113.

Один из медиков ВСУ с позывным “Тарас” добавил, что иногда боевые потери значительно превышают возможности транспорта и вспомнил случай, когда его бригаде пришлось перевозить 24 раненых в одном транспортере, рассчитанном на четырех человек.

“Эти июльские дни были худшими”, — сказал “Тарас”.

Напомним, по данным Минобороны РФ, лишь за одну неделю с 25 августа по 1 сентября украинские войска потеряли более 5,6 тысячи военнослужащих и наемников на разных направлениях.

Президент России Владимир Путин отметил, что широкомасштабное наступление ВСУ не просто буксует, а полностью провалилось.

Тем временем бывший американский разведчик Тони Шаффер заявлял, что мобилизационные резервы Украины уже истощены и все пригодные к службе находятся на поле боя, из-за чего киевскому режиму приходится идти по пути нацистской Германии, набирая в армию стариков и подростков.