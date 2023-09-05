Рогов: Потери ВСУ в Работино исчисляются десятками тысяч человек Фото: из соцсетей

Несмотря на постоянные публикации западных СМИ о взятии ВСУ Работино, украинские войска теряют на этом направлении десятки тысяч бойцов, не добившись никакого успеха. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире радио «Комсомольская правда».

— Они говорили, что Работино их, но здесь показательный момент в том, что они сунулись в Работино, а в этом селе осталось относительно целым только бетонное здание школы, остальные дома разрушены полностью, — подчеркнул Рогов.

Он также рассказал, что реальная история в Работина похожа на историю с Пятихатками, поскольку тогда киевские власти тоже кричали, что скоро возьмут, однако ничего не получилось. Рогов добавил, что именно в работе и был сожжен первый британский танк Challenger-2.

Ранее Владимир Рогов рассказал, что ВСУ сами себя загнали в огневой мешок в районе Работино и противник долгое время «перемалывается» российскими подразделениями. Потери украинских войск растут с каждым днем.