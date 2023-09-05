В Ростовской области продают гаражи по цене квартиры

В Ростовской области продают гаражи по 10 млн рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области на сайтах объявлений продаются почти 350 гаражей. Цена некоторых сравнима с дорогой для региона недвижимостью, а площади соответствуют жилому дому. Об этом сообщает RostovGazeta.

Так, в Таганроге под видом гаража продается целое здание в два этажа общей площадью 298 квадратных метров под чистовую отделку. Стоимость — 10 миллионов рублей. На первом этаже — четыре бокса для автомобилей, санузел, хозпомещение, а на втором — два раздельных санузла, кухня и восемь комнат.

В дачном товариществе Азовского района владелец продает гараж площадью в 100 «квадратов» с двумя отапливаемыми боксами для авто. Сначала продавец заявил стоимость в три млн рублей, а потом цена взлетела до шести. Здание расположено на участке в три сотки.

На улице Береговой в Ростове за машиноместо в 42 квадратных метра с возможностью оборудовать отдельный гараж просят 3,3 млн рублей, и с прошлого года продавец снизил цену на 1,6 млн.

В самом центре Ростова, на улице Суворова, пытаются продать гараж в 20 «квадратов» за 3,1 млн. Как утверждает владелец, гараж расположен во дворе элитного дома с круглосуточной охраной.

Самые дешевые гаражи стоят порядка 60 тысяч рублей. Металлический гараж площадью 20 квадратных метров в одном из дворов на улице Содружества можно купить за 69 тысяч рублей. За 154 тысячи - цельнометаллический сварной гараж на улице Казахской. Хозяин уточняет: хоть объект и находится в гаражном кооперативе, но в нем не состоит, поэтому взносы делать не нужно.