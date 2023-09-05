Депутат Бессараб: нахождение в декрете может принести маме до 5,4 пенсионных балла Фото: Алексей БУЛАТОВ

Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб рассказала, какие льготы положены многодетным родителям. Парламентарий отметила, что в текущий момент список их постоянно расширяется, так что каждая многодетная семья может рассчитывать на помощь и поддержку.

Сейчас в страховой стаж входит отпуск по уходу за ребенком. 1,8 пенсионных балла (за первого ребенка), 3,6 балла (за второго ребенка), 5,4 балла (за третьего и последующих детей). Выходит, трудовой стаж женщины пополняется на 6 лет вне страхового периода.

Кроме того, регионы за счет бюджетных средств выделяют земельные участки под строительство жилья, оплачивают питание в образовательных учреждениях, заботятся о здоровье детей, предоставляя путевки в санатории.

А вот что касается дополнительных выходных для многодетных родителей, то они, скорее дискредитируют такого сотрудника. Начальник вряд ли захочет видеть трудящегося, которому постоянно нужно давать дополнительные выходные.

- Я не уверена, что инициатива по предоставлению дополнительных льгот для многодетных семей пройдет, потому что она сродни тем, которые дискредитируют работника перед работодателем, - рассказывает Бессараб Lenta.ru.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова направила предложение министру труда Антону Котякову о введении дополнительных выходных для семей с тремя и более детьми. Она предложила предоставлять им до четырех оплачиваемых выходных в месяц, пишет RT.